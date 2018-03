Großbritannien: Theresa May „tief besorgt“ über Trumps Schutzzoll-Pläne

LondonGroßbritannien kritisiert die von US-Präsident Donald Trump geplanten Schutzzölle für Stahl- und Aluminiumimporte. Premierministerin Theresa May habe in einem Telefonat mit Trump ihre tiefe Besorgnis über das Vorhaben zum Ausdruck gebracht, teilte das Büro der Regierungschefin am Sonntag mit.