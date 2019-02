 Großbritannien: Weitere Abgeordnete verlässt Labour-Partei aus Protest gegen Corbyn

Erst am Montag hatten sieben Labour-Abgeordnete der Partei aus Protest gegen Corbyn den Rücken gekehrt. Dem Vorsitzenden warfen sie vor, nicht entschlossen genug gegen Antisemitismus in den eigenen Reihen vorzugehen und nicht klar Position gegen die Brexit-Pläne der Regierung der konservativen Premierministerin Theresa May zu beziehen.