Hailemariam Desalegn Äthiopiens Ministerpräsident kündigt Rücktritt an

15. Februar 2018 , aktualisiert 15. Februar 2018, 14:24 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

In Äthiopien deutet sich ein politischer Umschwung an. Ministerpräsident Desalegn will nach Unruhen zurücktreten und den Weg für Reformen frei machen.