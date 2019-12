Handel mit Großbritannien Das lange Warten der Mittelständler auf den Brexit

Dabei sind es nicht nur die Sorgen um Umsatzeinbußen in England, die Utz umtreiben. „Gleichzeitig haben wir für unsere dortigen Mitarbeiter Verantwortung und müssen deshalb auf alle Szenarien vorbereitet sein“, so Utz. Was die Sache für den Unternehmer so kompliziert macht: Uzin Utz liefert seine Klebstoffe nicht nur in den Großhandel, sondern auch direkt auf Baustellen in Großbritannien. „Die Lieferungen sind teils stundengenau terminiert“, sagt Utz. Schon geringste Verzögerungen hätten immense Auswirkungen zur Folge.