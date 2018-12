Haushaltsstreit: Italiens Regierungspartei 5 Sterne will offenbar Ablösung von Finanzminister Tria

MailandDie Regierungspartei 5 Sterne will einem Zeitungsbericht zufolge die Ablösung des parteilosen italienischen Finanzministers Giovanni Tria. Die Partei werfe ihm vor, zu nachgiebig in den Haushaltsverhandlungen mit der EU-Kommission zu sein, berichtete die Zeitung „La Stampa“ ohne Nennung von Quellen. Allerdings stehe der Koalitionspartner, die rechte Lega, weiter zu Tria und wolle ihn im Amt belassen. Der den Märkten als Garant der Stabilität geltende Ökonomieprofessor hat in der populistischen Regierung praktisch keine Hausmacht.