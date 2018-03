Hilfsorganisation: Oxfam: Missbrauchsskandal „beschämt uns auf Jahre“

„Was in Haiti und danach passiert ist, ist ein Fleck auf Oxfam, der uns auf Jahre beschämen wird, und zu Recht“, sagte Byanyima. Den Vorwürfen zufolge haben sich ranghohe Oxfam-Mitarbeiter nach dem Erdbeben in Haiti 2010 und in anderen Krisengebieten Prostituierter bedient und Pornos heruntergeladen. Byanyima rief alle Missbrauchsopfer auf, sich zu melden. „Ich bin da für all die Frauen, die misshandelt wurden. Ich will, dass sie sich melden und sie Gerechtigkeit erfahren“, sagte sie der BBC.