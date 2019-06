Hilfsorganisationen: Flüchtlingsrettung im Mittelmeer – Italien droht Hilfsorganisationen mit Bußgeld

RomItaliens populistische Regierung verschärft ihr Vorgehen gegen Hilfsorganisationen, die Migranten auf dem Mittelmeer retten und an Küsten des Landes bringen. Ein neues Dekret sehe ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro für Gruppen vor, die Rettungsschiffe ohne Genehmigung in italienischen Häfen anlaufen ließen, gab Innenminister Matteo Salvini am Dienstagabend nach einer Kabinettssitzung bekannt. Demnach erlaubt die Maßnahme auch polizeiliche Ermittlungen gegen Netzwerke illegaler Migration und das Abhören von mutmaßlichen Menschenhändlern.