Internationaler Handel: Studie beklagt unfairen Wettbewerb zwischen China und Deutschland

Zwei Tage vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in Peking kommt die Studie zu dem Ergebnis, dass mehr denn je Technologiefirmen das Ziel chinesischer Investoren sind. Von 175 Übernahmen oder Beteiligungen im Zeitraum von 2014 bis 2017 entfallen demnach 112 auf Branchen, die China mit seiner Strategie „Made in China 2025“ besonders stark ausbauen will.