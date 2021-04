Internationaler Währungsfonds: IWF erwartet 2021 weiteren Anstieg der weltweiten Verschuldung

Dieses Jahr werde sie auf 98,9 Prozent nach oben gehen, hieß es in einem am Mittwoch in Washington veröffentlichten Bericht des IWF. In den meisten Ländern dürften die Haushaltsdefizite zurückgehen, weil Corona-Hilfen ausliefen und die Einnahmen langsam wieder stiegen. In den Jahren danach dürfte sich die Verschuldung bei Werten von unter 100 Prozent stabilisieren. Zum Vergleich: 2019 waren es erst knapp 84 Prozent.