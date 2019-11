Investitionen: Griechenland plant 44 Milliarden Euro für erneuerbare Energien

Griechenland will in den kommenden zehn Jahren rund 44 Milliarden Euro in den Wechsel zu erneuerbaren Energien stecken. Die Investitionen sollen vor allem aus öffentlichen Geldern sowie mit Mitteln der EU gestemmt werden, wie die Regierung in Athen am Donnerstag mitteilte. Auch sonstige ausländische Investitionen seien eingeplant.