Italien: Conte pfeift Innenminister zurück – Keine Zählung der Roma

RomDer italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat der umstrittenen Forderung von Innenminister Matteo Salvini nach einer Zählung der Roma in Italien eine Absage erteilt. „Hier verfolgt niemand die Absicht, (...) Volkszählungen auf ethnischer Grundlage zu machen, was im Übrigen verfassungswidrig und offensichtlich diskriminierend wäre“, teilte der Regierungspalast am Dienstagabend mit. Salvini legte am Mittwoch nach: „Viele Kommunen schreiben mir und fordern, (mit einer Zählung) beginnen zu können (...). Als Ministerium stehen wir allen Bürgermeistern zur Verfügung, die Hilfe in diesem Thema haben wollen“, sagte er nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa.