Italien: Korruptionsskandale erschüttern Rom und Mailand

Bei dem Fall in Rom soll Marra in Immobiliengeschäfte aus dem Jahr 2013 verwickelt gewesen sein - also vor Raggis Amtszeit. Auch ein Bauunternehmer wurde festgenommen. Er und Marra sitzen in Untersuchungshaft Für Raggi ist es einer von vielen Skandalen, mit dem sie sich seit Beginn ihrer Amtszeit im Juni herumschlägt. Die 38-Jährige hat schon eine Reihe wichtiger Mitarbeiter verloren. Erst diese Woche war die Müllbeauftragte der Stadt, Paola Muraro, abgetreten, weil gegen sie in einem anderen Fall ermittelt wird. Das Müll- und Verkehrsproblem gilt als besonders schwerwiegend in der Hauptstadt und ist noch immer nicht gelöst.