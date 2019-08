Jair Bolsonaro: Brasiliens Präsident macht Umweltschützer für Waldbrände verantwortlich

Rio de Janeiro Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat angedeutet, dass Nichtregierungsorganisationen für die dramatische Zunahme der Waldbrände im Amazonasregenwald in diesem Jahr verantwortlich sein könnten. „Vielleicht – ich bestätigte das nicht – verüben sie kriminelle Taten, um Aufmerksamkeit gegen mich, gegen die Regierung Brasiliens zu erzeugen“, sagte er am Mittwoch in einem Video auf Facebook. Beweise dafür legte er nicht vor.