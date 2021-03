Japan: Starkes Beben erschüttert Nordjapan – kurzzeitige Tsunami-Warnung

Akira Wakimoto, Mitarbeiter der Krisenschutzbehörde in Tome in der Präfektur Miyagi, schilderte, er sei in seiner Wohnung gewesen, als das Beben die Gegend erschüttert habe. Für längere Zeit habe sein Zimmer gewackelt. In der Küstenstadt Ofunato berichtete Shotaro Suzuki, ein Hotelangestellter, dass es kurz zu einem Stromausfall und einem Ausfall der Fahrstühle gekommen sei. Nun gebe es aber wieder Strom und keine Probleme. Die Hotelgäste hätten zwar zunächst besorgt gewirkt, seien aber inzwischen alle in ihre Zimmer zurückgekehrt.