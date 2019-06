Klimaaktivistin: Greta Thunberg will auch in den Sommerferien streiken

Das große Engagement hat für Greta Thunberg nach eigener Aussage einen Preis, denn ihr Zeugnis fiel nicht ganz so gut aus, wie sie gehofft hatte. In nur 12 Fächern bekam sie die Bestnote A, in vier bekam sie die Note B. „Wenn ich nicht gestreikt hätte und so viel gereist wäre, hätte ich in allen Fächern ein A haben können“, sagte sie der schwedischen Zeitung „Dagens Nyheter“. „Aber es hat sich gelohnt.“