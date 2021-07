Klimaschutz: China führt nationalen Emissionshandel ein

China will mit seinem lange erwarteten Emissionshandelssystem (ETS) nun ernst machen und noch in diesem Monat damit starten. Die Vorbereitungsarbeiten seien „im Wesentlichen abgeschlossen“, sagte Vize-Umweltminister Zhao Yingmin am Mittwoch. „Wir werden einen Zeitpunkt für die Einführung des nationalen ETS auswählen und den Handel noch im Juli beginnen.“ Er nannte kein genaues Datum, Insider erwarten aber, dass der Emissionshandel am Freitag gestartet werde.