Klimawandel Was uns droht: Das sind die Szenarien des UN-Klimaberichts

Nur zwei Kategorien von Pfaden – im Bericht „C1“ und „C2“ genannt – könnten die Welt zu dem Ziel des Pariser Abkommens von 2015 bringen, die Erderwärmung auf höchstens 1,5 Grad Celsius gegenüber den vorindustriellen Temperaturen zu beschränken. Dafür müsste die Welt in diesem Jahrzehnt in großem Umfang in erneuerbare Energien investieren und die Treibhausgasemissionen drastisch reduzieren, unter anderem durch eine massive Einschränkung der Nutzung von Kohle, Öl und Gas. Aber das allein würde nicht ausreichen. Ein Teil des Kohlendioxids (CO2) müsste auch aus der Atmosphäre entfernt werden, etwa durch die Vergrößerung der weltweiten Waldfläche sowie durch neu entstehende Technologien.