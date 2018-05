König plant Begnadigung: Malaysischer Oppositionspolitiker Anwar soll freikommen

Kuala LumpurNach dem Wahlsieg der Opposition in Malaysia soll einer ihrer prominentesten Politiker vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen werden. Der neue Premierminister Mahathir Mohamad kündigte am Freitag an, dass sein ehemaliger Vize Anwar Ibrahim vom König begnadigt werde. Der 70-Jährige sitzt derzeit wegen homosexueller Handlungen in Haft, was in Malaysia strafbar ist. Er gilt als möglicher Nachfolger des neuen Premiers, der bereits 92 Jahre alt ist.