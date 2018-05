Kommentar: Kataloniens neuer Regierungschef heizt den Konflikt weiter an

Diese Haltung ist nicht nur moralisch fragwürdig, sondern fatal in einer Region, in der gerade einmal 48 Prozent der Wähler für die Separatisten gestimmt haben. Es ist Torras Aufgabe als Regierungschef, alle Katalanen zu vertreten. Bei seiner Vereidigung hat Torra entsprechende Einwände der Opposition damit gekontert, dass es sehr wohl allen Katalanen zugute komme, wenn in einem freien Katalonien alles besser funktioniere und gerechter zugehe. Es ist ein sehr fragwürdiges Verständnis von Demokratie und Volkswillen, das der neue Präsident mit solchen Sätzen zeigt.