Konflikt: Taiwan will Verteidigung angesichts steigenden Drucks von China verstärken

Der chinesische Präsident Xi Jinping hatte am Samstag noch einmal betont, China werde eine „friedliche Wiedervereinigung“ mit Taiwan verwirklichen. Eine mögliche Anwendung von Gewalt erwähnte er nicht. Der Konflikt zwischen China und Taiwan hat sich zuletzt verschärft. Anfang Oktober drang die chinesische Luftwaffe an vier aufeinanderfolgenden Tagen in Taiwans Luftraum ein.