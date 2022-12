Korruption: Von der Leyen schlägt Ethikrat für EU-Institutionen vor

Belgische Ermittler hatten in den vergangenen Tagen 16 Häuser in Brüssel durchsucht und 600.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Vier Personen wurden festgenommen, wie die belgische Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte. Zu ihnen soll auch die griechische Abgeordnete und Vize-Präsidentin des Parlaments Eva Kaili gehören. Ihr Büro reagierte auf eine Anfrage nach Stellungnahme nicht. Griechenland hat Insidern zufolge ihr Vermögen eingefroren.