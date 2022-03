Krieg in der Ukraine Warum Indien trotz allem zu Russland hält

Indien setzt seit Jahren auf eine schwierige Strategie: Es will seine guten Beziehungen zu Russland pflegen – sich aber gleichzeitig enger mit dem Westen verbinden. Das Beste aus beiden Welten, das ist das Ziel. Doch diese Strategie ist jetzt womöglich am Ende: „Indien kann in dem aktuellen Konflikt nur verlieren“, sagt Christian Wagner, Experte für indische Außenpolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP).