Lateinamerika: Stromausfall in weiten Teilen Brasiliens

Demnach war es im größten Land in Lateinamerika um 8.31 Uhr zu einem „Vorfall“ auf der Nord-Südost-Verbindung des nationalen Verbundsystems gekommen, der Einwohner und öffentliche Einrichtungen beeinträchtigte. So fielen etwa in Salvador da Bahia im Nordosten die Ampeln aus und die U-Bahn musste evakuiert werden, auch in der Wirtschaftsmetropole São Paulo im Südosten stoppte die Metro.