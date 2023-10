Libanon und der Nahostkonflikt „Die libanesische Armee ist nicht in der Lage, Hisbollah Einhalt zu gebieten“

„Die riesige Mehrheit der Menschen im Libanon will nicht in diesen Krieg hineingezogen werden“, erklärt Michael Bauer, der das Büro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Beirut leitet. Schließlich liegt das Land ohnehin aufgrund einer anhaltenden wirtschaftlichen Krise am Boden. Aber: Nicht die Regierung oder die Bevölkerung würden darüber entscheiden, ob Libanon in den Krieg verwickelt werde, sondern eben die Hisbollah, die sich jeglicher Kontrolle durch den libanesischen Staat entziehe, erklärt Bauer: „Auch die libanesische Armee ist nicht in der Lage, der Hisbollah Einhalt zu gebieten.“