Libyen: Steinmeier mit französischem Außenminister überraschend in Tripolis

TripolisBundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) ist am Samstag zu einem überraschenden Kurzbesuch in der libyschen Hauptstadt Tripolis eingetroffen. Gemeinsam mit dem französischen Außenminister Jean-Marc Ayrault will Steinmeier ein Zeichen der Unterstützung für die neue Einheitsregierung in dem Bürgerkriegsland setzen. „Die ganze internationale Gemeinschaft ist sich einig, dass der Weg zu Frieden und Stabilität in Libyen über die Umsetzung des Friedensabkommens und die Regierung der nationalen Einheit führt“, sagte der Außenminister.