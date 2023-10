Migration im Mittelmeer Schlepper oder Seenotretter? Diese Daten geben Aufschluss

Laut Ärzte ohne Grenzen wurden von den 135.000 Menschen, die im Jahr 2023 bisher in Italien angekommen sind, nur 11.200 von Nichtregierungsorganisationen (NRO) gerettet, also weniger als 10 Prozent. „Je länger Menschen auf seeuntüchtigen Booten auf See bleiben, desto gefährlicher ist es und desto höher ist das Risiko, dass sie ertrinken“, so ein Sprecher der Organisation als Begründung dafür, dass das eigene Boot so nah an der Küste unterwegs ist.



