Nach massivem internationalen Druck Saudi Arabien räumt Tötung Khashoggis ein

Nur wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Donald Trump neue Erkenntnisse im Fall Khashoggis in den kommenden Tagen in Aussicht gestellt. „In den nächsten zwei oder drei Tagen werden wir viel wissen“, sagte er bei einem Auftritt in Scottsdale im US-Bundesstaat Arizona. „Ich könnte am Montag viel wissen.“ Sanktionen gegen Saudi-Arabien schloss der Präsident nicht aus. Auf eine entsprechende Frage sagte er: „Könnte sein, könnte sein.“