Nach Skandal um Journalistenmord: Slowakischer Regierungschef Fico bietet Rücktritt an

Fico ist zuletzt immer mehr unter Druck geraten und hätte sich am kommenden Montag einem Misstrauensvotum im Parlament stellen müssen. Hintergrund ist die politische Krise in dem EU- und Euro-Land nach der noch nicht aufgeklärten Ermordung des Journalisten Jan Kuciak und dessen Verlobter Martina Kusnirova. Kuciak hatte zuletzt über Verbindungen der italienischen Mafia bis in höchste Regierungskreise recherchiert.