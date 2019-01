 Nach Wahlschlappe: Taiwans Premierminister kündigt Rücktritt an

TaipehNach einer Wahlschlappe seiner Partei hat der taiwanische Premierminister seinen Rücktritt angekündigt. Er wolle am Freitag das Amt niederlegen, sagte Lai Ching-te am Donnerstag. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen habe seinem Vorhaben zugestimmt und werde einen Nachfolger bekanntgeben. Dabei könnte es sich um den früheren Premier Su Tseng-chang handeln, der ebenfalls der Demokratischen Fortschrittspartei DPP angehört, hieß es in lokalen Medienberichten.