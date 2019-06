Nah-Ost-Konflikt: Medien: Katar zahlt 27 Millionen Euro Entwicklungshilfe für Gaza

Tel Aviv/GazaDas Golfemirat Katar unterstützt nach palästinensischen Medienberichten erneut die unter schwierigen Bedingungen lebende Bevölkerung im Gazastreifen. Ein Gesandter hat demnach nun rund 27 Millionen Euro überbracht. Das palästinensische Verbindungsbüro am Grenzübergang Eres bestätigte am Montag die Einreise des Gesandten Mohammed el-Amadi in das Küstengebiet.