Naher Osten: Israel greift Ziele im Gazastreifen an

Der katarische Gesandte Mohammed al-Emadi erklärte, Israel und die Hamas im Gazastreifen wollten die grenzübergreifende Gewalt eindämmen. „Wir bestätigen über unsere Beziehung zu beiden Seiten, dass sie kein Interesse an einer Eskalation oder einer Konfrontation haben, die die gesamte Region erfassen könnte“, sagte Al-Emadi, der für Katar Wiederaufbauprojekte im Gazastreifen koordiniert. Er nannte Einzelheiten zu einem Nothilfefonds in Höhe von neun Millionen Dollar, mit dem einer Knappheit von Medikamenten und Benzin entgegengewirkt werden soll. Medikamente im Wert von zwei Millionen Dollar und Benzin im Wert von 500.000 Dollar trafen bereits am Montag in Gaza ein.