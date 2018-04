Tel AvivNach einem Angriff gegen ein Fahrzeug der israelischen Armee haben Kampfflugzeuge in der Nacht einen Angriff gegen den Gazastreifen geflogen. Dabei sei ein „Terrorziel“ in einem Stützpunkt der in dem Palästinensergebiet herrschenden Hamas angegriffen worden, twitterte der Sprecher der israelischen Streitkräfte.