Nahostkonflikt Israel tötet Islamischen Dschihad-Anführer – Palästinenser reagieren mit Raketenbeschuss

Die Armee informierte über die Operation im Gazastreifen unter Beteiligung des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet in der Nacht zum Dienstag. Die militante Palästinenserorganisation bestätigte den Tod von Baha Abu Al Ata und seiner Frau. „Israel hat alle roten Linien überschritten“, hieß es in einer Stellungnahme. Laut Gesundheitsministerium in Gaza wurden fünf weitere Personen verletzt.