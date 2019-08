Nahostkonflikt: Libanesische Armee feuert auf israelische Aufklärungsdrohnen

Die libanesische Armee hat nach eigenen Angaben im Süden des Landes auf israelische Aufklärungsdrohnen geschossen. Insgesamt drei Drohnen seien in den libanesischen Luftraum eingedrungen, teilte die Armee in einer Erklärung mit, wie die staatliche Nachrichtenagentur NNA am Mittwochabend meldete.