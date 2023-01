Nato-Verteidigungskolleg: Offizier aus Taiwan enthüllt Details über seltene Zusammenarbeit mit Nato

Ein Luftwaffenoffizier aus Taiwan hat am Mittwoch Details über eine seltene Zusammenarbeit zwischen dem Militär seines Landes und der Nato preisgegeben. Demnach nahm er an einem sechs Monate dauernden akademischen Programm mit ranghohen Nato-Vertretern in Italien teil. Taiwan, das von China als Territorium beansprucht wird, unterhält keine formellen diplomatischen Beziehungen zu Nato-Mitgliedern. Allerdings bestehen in militärischer Hinsicht enge Verbindungen mit den USA, der Führungsmacht des westlichen Militärbündnisses.