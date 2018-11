Neue Kredite Weltbank hilft Argentinien mit fast einer Milliarde Dollar aus

Washington/Buenos AiresDie Weltbank hat dem krisengeschüttelten Argentinien zwei Hilfskredite im Gesamtvolumen von knapp einer Milliarde Dollar bewilligt. Das teilte die Organisation am Donnerstag in Washington mit. „In diesen schwierigen Zeiten bietet die Weltbank Argentinien ihre starke Unterstützung und Solidarität an, speziell den verwundbarsten Menschen dort“, sagte der Weltbank-Direktor für Lateinamerika, Jorge Familiar. „Diese Finanzierung wird diejenigen, die Hilfe am nötigsten haben, davor bewahren, in die Armut zu fallen“, betonte er.