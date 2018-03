Nordkorea: US-Regierung reagiert verhalten auf Annährerung

Nach südkoreanischer Darstellung vereinbarten die beiden Regierungen auch einen Gipfel zwischen Kim und Präsident Moon Jae In. Dieser soll Ende April in dem geteilten Grenzort Panmunjom auf südkoreanischer Seite zusammenkommen. Nordkorea bestätigte die Angaben zunächst nicht. Südkoreas Staatschef Moon hatte die Delegation unter Leitung des Sicherheitsberaters auch mit der Absicht nach Nordkorea geschickt, um die Führung in Pjöngjang und Washington an einen Tisch zu bringen.