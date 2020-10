Notenbank-Bericht: Keine Rezession in China – Wachstum von zwei Prozent in 2020 erwartet

Die chinesische Wirtschaft wird in diesem Jahr einer Prognose der Zentralbank des Landes zufolge um rund zwei Prozent wachsen. Das wäre deutlich weniger als in den Vorjahren. Trotzdem würde die Volksrepublik damit wesentlich besser abschneiden als viele andere Länder auf der Welt, die stärker von der Coronavirus-Pandemie betroffen sind. „Die chinesische Wirtschaft bleibt robust und mit großem Potenzial", sagte Notenbank-Gouverneur Yi Gang am Sonntag.