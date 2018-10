Österreich Ex-Kanzler Kern gibt endgültigen Rückgang bekannt

WienÖsterreichs Ex-Kanzler Christian Kern verabschiedet sich nun doch endgültig aus der Politik. Der 52-Jährige gab am Samstag in Wien bekannt, dass er einen Schlussstrich unter seine Karriere als Berufspolitiker ziehen wolle. „Ich war mehr als 20 Jahre in Unternehmen, davon 14 in Vorständen. Ich freue mich wirklich, dieses Leben wieder zurückzubekommen und den Weg ins Unternehmertum zurückzugehen“, sagte Kern bei einer kurzfristig anberaumten Pressekonferenz.