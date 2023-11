Das Weiße Haus hat Elon Musks Zustimmung zu einer Verschwörungstheorie auf seinem Internetportal „X“ am Freitag (Ortszeit) als Zustimmung zu einer „abscheulichen und antisemitischen Lüge“ verurteilt. Der Milliardär und Tesla-Chef hatte am Mittwoch einem Beitrag auf „X“ zugestimmt, in dem fälschlicherweise behauptet wurde, jüdische Menschen würden Hass gegen Weiße schüren, und geschrieben, der Nutzer, der sich auf die Verschwörungstheorie „Great Replacement“ bezog, sage die „tatsächliche Wahrheit“.