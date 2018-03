Parlamentswahl in Kolumbien: Kolumbianische Wahl am Sonntag im Zeichen von Gewalt und Intoleranz

Mexiko-StadtWahlkampf in Kolumbien ist mitunter eine Frage von Leben und Tod – auch in diesen Tagen. Im ganzen Land werden Kandidaten für die Parlamentswahl am Sonntag ausgebuht, mit Steinen beworfen, mit Macheten angegriffen und sogar beschossen. Wenn alle Bewerberinnen und Bewerber den Tag der Abstimmung unbeschadet erleben, muss man wohl schon von einem Erfolg sprechen. Selten war die Kampagne zur Neubesetzung von Senat und Abgeordnetenkammer in Bogotá so sehr von Gewalt gegen Kandidaten und politischer Intoleranz überschattet wie in diesem Jahr.