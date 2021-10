Parlamentswahl: Regierungspartei ANO bei Wahl in Tschechien vorn

Babis steht wegen seiner Corona- und Schuldenpolitik in der Kritik. Wenige Tage vor der Abstimmung waren in Zusammenhang mit der Veröffentlichung der sogenannten Pandora Papers auch persönliche Geschäfte des Regierungschefs in Steueroasen bekanntgeworden. Der 67-jährige Milliardär bestreitet ein Fehlverhalten.