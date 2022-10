Parteikongress in China: Xi Jinpings Machtdemonstration

Wie sehr der einwöchige Parteikongress an den Märkten für Ernüchterung sorgte, ließ sich an der Entwicklung der Hongkonger Börse ablesen, die während der Woche auf den tiefsten Stand seit 13 Jahren absackte. Kein Wunder, machte die Führung mit ihren Verlautbarungen rund um den Parteikongress doch deutlich, dass sie an ihrer für die Wirtschaft schädlichen Null-Corona-Politik auf unbestimmte Zeit festhalten wird. Die strikten Maßnahmen führen immer wieder zu Lockdowns, die das Wirtschaftsgeschehen lahmlegen. In seinen Ausführungen während des Parteikongresses untermauerte Xi zudem, dass auch seine Kampagne für einen „allgemeinen Wohlstand“ weitergeführt werden soll.



Lesen Sie auch: Die drei großen Fehler des Xi Jinping



Privaten Unternehmern in China graut es vor der Kampagne, weil sie eine Umverteilung von Vermögen fürchten. Bereits im vergangenen Jahr hatte Xi in diesem Geiste von einer „irrationalen Kapitalexpansion“ und „barbarischem Wachstum“ gesprochen.