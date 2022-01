Persischer Golf: Vereinigte Arabische Emirate: Raketen über Abu Dhabi abgefangen

Am Sonntag wurde eine Rakete aus dem Jemen auf saudi-arabisches Gebiet abgefeuert. Ein Ausländer sei durch den Einschlag der ballistischen Rakete der Huthi-Rebellen in einem Industriegebiet in der Stadt Dschasan verletzt worden, berichtete die staatliche saudische Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf das Militärbündnis.