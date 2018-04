Politische Krise: Regierung und Opposition in Armenien wollen verhandeln

EriwanIn Armenien wollen Regierung und Opposition am Mittwoch über das Vorgehen nach dem Rücktritt von Ministerpräsident Sersch Sargsjan beraten. Das teilte Parlamentsvize Eduard Scharmanow am Dienstag in der Hauptstadt Eriwan mit, wie die Agentur Tass meldete. Sargsjan war am Montag nach tagelangen Straßenprotesten mit Zehntausenden Teilnehmern zurückgetreten.