Populisten an der Macht: Neue italienische Regierung legt Amtseid ab

Ein erster Versuch einer Regierungsbildung der Koalitionspartner war Anfang der Woche am Veto von Staatsoberhaupt Mattarella gescheitert. Dieser sah in der geplanten Ernennung des Euroskeptikers Paolo Savona zum Wirtschaftsminister eine Gefahr für die Finanzmärkte und die italienische Wirtschaft. In der Regierung wird Savona nun Minister für europäische Angelegenheiten werden. Das Wirtschafts- und Finanzressort übernimmt Giovanni Tria, ein als gemäßigt geltender Ökonom an der Universität La Sapienza in Rom.