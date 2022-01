Präsidentenwahl Italien: Regierungschef Draghi bittet Präsident Mattarella um eine weitere Amtszeit

Mehr als 1000 Parlamentarier und Regionalvertreter haben in den vergangenen Tagen in mehreren Wahlgängen versucht, einen Nachfolger für Mattarella zu finden, der erklärt hatte, den Posten nicht erneut übernehmen zu wollen. Keiner der Bewerber erhielt jedoch die notwendige Stimmenmehrheit. Draghi hatte im Vorfeld der Wahl Interesse am Präsidentenamt bekundet.