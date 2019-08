Präsidentenwahl: US-Behörden fürchten vor Wahl 2020 erpresserische Hackerattacken

Befürchtet würden Angriffe mit sogenannter „Ransomware“, sagten die Experten weiter. Das sind Viren, die einen infizierten Computer in der Regel so lange lahmlegen, bis dem Erpresser eine Art Lösegeld überlassen wird - meist in Form von Kryptowährung. In jüngster Vergangenheit habe es bereits solche Attacken auf die Behörden mehrerer Bundesstaaten gegeben, sagte der Chef der für Cyber-Sicherheit zuständigen Abteilung des US-Heimatschutzministeriums, CISA, Christopher Krebs. Deshalb bereite sich CISA zusammen mit den Wahlbehörden und externen Partnern auf die Abwehr solcher Angriffe bei der Präsidentenwahl 2020 vor.