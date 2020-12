Pressefreiheit Mitarbeiterin von Bloomberg in China festgenommen

Eine chinesische Mitarbeiterin der amerikanischen Nachrichtenagentur Bloomberg ist in Peking festgenommen worden. Wie Bloomberg am Freitag berichtete, wurde die Mitarbeiterin Haze Fan wegen des Verdachts auf Gefährdung der nationalen Sicherheit festgenommen. Sie habe zuletzt am Montag in Kontakt mit ihrem Büro gestanden, bevor sie von Männern in Zivilkleidung aus ihrer Pekinger Wohnung geführt wurde.