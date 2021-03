Projekt Seidenstraße: Wie China seine Kreditnehmer knebelt

Laut Studie verlangt fast ein Drittel der Verträge, dass Kreditnehmer hohe Guthaben auf Bank- oder Treuhandkonten schaufeln müssen, die von chinesischen Banken bei einem Zahlungsausfall beschlagnahmt werden können. Relevant für westliche Staaten ist zudem das häufig in den Verträgen stehende Verbot für Entwicklungsländer, die eigenen Schulden in Abstimmung mit anderen Gläubigern umzustrukturieren. „Chinas Praktiken erschweren es Ländern, die sich beispielsweise aufgrund der Coronapandemie in einer finanziellen Notlage befinden, ihre Schuldensituation in den Griff zu bekommen“, warnt IfW-Ökonom Christoph Trebesch.